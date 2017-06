Depuis le début de la saison 2017, la F1 offre un spectacle captivant avec un duel qui oppose Sebastian Vettel à Lewis Hamilton dans la lutte pour le titre de champion du monde.

Alors que ces 3 dernières années, les yeux étaient rivés sur les deux pilotes Mercedes, Nico Rosberg et Hamilton, le face-à-face de cette année est encore plus excitant puisque ce sont non seulement deux pilotes multiples champions du monde qui bataillent sans relâche, mais à travers eux, ce sont aussi deux écuries mythiques qui se disputent la victoire, le Cheval Cabré contre les Flèches d’Argent.

La situation actuelle plaît beaucoup au directeur non-exécutif de Mercedes, Niki Lauda, qui estime qu’elle est un bénéfice notable pour la médiatisation du sport.

"Sebastian Vettel est quadruple champion du monde, Lewis, triple" rappelle-t-il. "Ces deux-là ont prouvé qu’ils sont les meilleurs. C’est une chance incroyable pour la Formule 1."

Le Grand Prix d’Espagne à Barcelone (photo) a été un grand moment de rivalité entre les deux pilotes.

"J’en ai discuté avec Lewis. Il m’a dit que cela avait été vraiment dur. Cela montre ce que Lewis a dû faire pour pouvoir battre Sebastian. Tout se joue dans les petits détails. C’est pourquoi nous assistons en ce moment à un énorme duel."

Les pilotes sont au centre de l’attention, mais il ne faut pas oublier le côté technique qui joue tout autant dans ce genre de lutte pour le titre. Or, la W08 souffre encore de problèmes d’équilibre.

"Pour Lewis et Valtteri, la frontière entre s’en tirer et partir dans le décor est encore plus fine que pour Vettel avec sa voiture. Le comportement du train arrière n’est pas aussi prévisible que les pilotes l’auraient souhaité. Chez Ferrari c’est mieux. Parfois, nous devons régler la voiture afin que l’aileron arrière soit en phase avec le reste mais il faut alors faire des compromis. Parfois cela fonctionne parfaitement, comme au Canada."

Et comme Toto Wolff, Lauda se réjouit des rapports qu’entretiennent les deux pilotes Mercedes, c’est le jour et la nuit par rapport à la relation explosive entre Hamilton et Rosberg lors des 3 dernières saisons.

"La relation entre Lewis et Valtteri est tout autre que celle ente Hamilton et Rosberg. Lewis et Nico sont devenus étrangers l’un pour l’autre. Comme un mariage voué à l’échec, arrive un jour où on s’énerve l’un contre l’autre et que l’on commence à éprouver de l’aversion. L’ambiance entre les deux a été plutôt négative jusqu’à la fin. Ils se sont bien sûr félicités, parce que cela fait partie des règles du jeu. Mais rien de plus. A présent, Lewis se réjouit vraiment d’une victoire de Bottas. Ils se respectent, cela va rester ainsi."