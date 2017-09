Une semaine après la fin de la course à Singapour, Niki Lauda ne comprend toujours pas l’attitude agressive de Sebastian Vettel au départ, à Singapour.

Selon l’Autrichien, le pilote Ferrari est l’unique responsable de l’accrochage qui a mené au double abandon des Ferrari et à celui de Max Verstappen. Même si l’Allemand n’a pas été sanctionné pour cela, après la course.

"Officiellement, après la course, les commissaires ont jugé qu’il s’agissait d’un incident de course. Pour être honnête, cela me surprend un peu," explique le directeur non exécutif de Mercedes.

"Le rapport était très détaillé sur la position des voitures. Et pour moi, il était assez évident que Seb est allé vers la gauche pour commencer à se défendre face à Max Verstappen, au milieu de la piste."

"Seb n’a pas pris conscience que ce genre de manoeuvre est en général très risquée quand vous êtes devant un peloton entier de pilotes lancés à fond vers le 1er virage. Il n’a peut-être pas vu Kimi à la gauche de Verstappen mais il aurait pu anticiper ce scénario."

"L’accident a pour cause le mouvement de Seb. Vous pouvez appeler ça un incident de course mais dans ce cas c’est bien la faute de Seb."

Lauda affirme donc que Vettel en a trop fait.

"Quand on mène le championnat, on ne prend pas autant de risques au 1er virage. Je ne l’aurais pas fait. Surtout dans une course où il était favori, avec la meilleure voiture."

Bien évidemment le triple champion du monde ne nie pas que tout cela est allé en faveur de son camp, celui de Lewis Hamilton et Mercedes.

"Lewis pilote à un très haut niveau cette année et vous ne pouvez pas le nier. Mon souhait est qu’il continue comme ça, j’en suis convaincu. Il ne fait pas d’erreur. Lewis a été parfait alors que Seb a gâché des points importants."