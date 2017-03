Après avoir déclaré que Valtteri Bottas « avait fait du Rosberg » lors du Grand Prix d’Australie, Niki Lauda en a remis une couche aujourd’hui, en assurant que le Finlandais n’aurait pas été battu à la régulière par le champion du monde allemand.

« Bottas a fait quelque chose d’incroyable. Il a fait exactement ce qu’on attendait de lui. Nous avons fait le bon choix, Dieu merci. »

« Je ne pense pas que Nico aurait fait mieux, et pour le premier Grand Prix de Valtteri chez nous, c’est sensationnel. »

Cette opinion est visiblement partagée au sommet de l’écurie Mercedes. Le directeur de l’écurie, Toto Wolff, a rejoint son collègue autrichien en assurant avoir été « très impressionné » par le comportement en piste de Bottas.

Pourtant, les qualifications ne s’étaient pas idéalement déroulées pour Valtteri Bottas, qui avait révélé être « en colère » contre lui après avoir concédé la 2e place à Sebastian Vettel. Cependant, pour Mark Webber, l’ancien pilote Red Bull, et vice-champion du monde, cette attitude est tout à fait bon signe chez un pilote de course.

« Cela montre que Valtteri a faim. Et il se met la pression, comme il le devrait. S’il était réellement satisfait, ce serait un sujet d’inquiétude. Bottas sait que son coéquipier est vraiment difficile à battre, mais tel est son but, et c’est bien. »

Il n’y a pas que les dirigeants ou anciens pilotes qui louent aujourd’hui l’attitude de Valtteri Bottas. La presse européenne s’en est également donnée à cœur joie.

« Initialement, il était un Caliméro, mais finalement, il a montré des signes prouvant qu’il était un Rosberg » s’est réjoui le journaliste italien Giorgio Terruzzi.

Manuel Serras, le spécialiste F1 du journal espagnol El Pais, a d’ailleurs rappelé que sur la fin du Grand Prix de Melbourne, « Lewis Hamilton ne luttait pas pour la victoire mais défendait davantage sa 2e place face à Bottas. »