Avant même que la saison 2017 ne commence, beaucoup plaçaient Red Bull parmi les favoris, voire le team favori de cette année. Dans la mesure où l’équipe de Milton Keynes a toujours excellé à chaque fois qu’il y a eu un changement radical du règlement technique, et que ce dernier favorisait à nouveau l’aérodynamique, ces prédictions semblaient fondées.

Red Bull a créé la surprise lors des tests de Barcelone et lors du Grand Prix de Melbourne, mais pas celle qui était attendue, en matière de performance comme de fiabilité.

Alors que les responsables de l’équipe autrichienne assurent qu’ils vont redresser la barre assez vite, le directeur non-exécutif de Mercedes F1, Niki Lauda, ne s´attend pas à des progrès aussi rapides pour Red Bull. L’Autrichien ne se sent pas du tout menacé.

"La question est de savoir quelle est la raison de leur retard," s’interroge-t-il. "A mon avis, et bien évidemment, je ne le considère pas comme la vérité car je ne fais pas partie de leur équipe, le problème reste la combinaison entre leur châssis et le moteur. Et cela va durer encore un peu, ce genre de problème ne peut pas être résolu en 2 semaines."

Le triple champion du monde se préoccupe beaucoup de la concurrence, analysant de son œil expert tout ce qu’il a pu voir lors de la première course en Australie. Il salue une nouvelle fois la prestation de Ferrari, vainqueur à l’Albert Park.

"Même si, bien sûr, je n’ai pas le droit de trop me réjouir, puisque nous sommes concurrents, je me permets tout de même d’être content du succès de Sebastian Vettel. Ferrari et lui étaient clairement les meilleurs ! Une Ferrari forte c’est toujours bon pour la F1."

"Je suis réaliste, c’est pourquoi je pense que l’on doit reconnaître, lorsque qu’une autre voiture ou un autre pilote est plus rapide. Sebastian a déjà montré lors des tests de Barcelone à quel point il est compétitif. Et j’ai toujours dit cet hiver que les pilotes de chez Ferrari sont pour nous le plus grand danger."

Max Verstappen a également attiré l’attention de Lauda.

"Il a super bien piloté, cela a été une performance sans aucune erreur. Mais cela ne l’a hélas pas aidé à être plus rapide. C’était prévisible que Red Bull Racing ne soit pas au même niveau que Ferrari et Mercedes, les tests de Barcelone l’avaient aussi démontré."