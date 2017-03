Pour le directeur non exécutif de Mercedes Niki Lauda, l’écart entre Sebastian Vettel et son coéquipier Kimi Räikkönen lors du Grand Prix d’Australie à Melbourne était « inhabituel. »

Le triple champion du monde est d’avis que trop de succès pour l’Allemand pourrait faire de l’ombre au Finlandais, qui n’a été reconduit que pour une seule année chez Ferrari.

« Si Sebastian a le vent en poupe avec sa victoire, alors toute l’équipe sera derrière lui parce qu’il est déjà quadruple champion du monde » affirme-t-il.

« Et ce sera alors difficile pour Kimi de le rattraper, s’il ne se sent pas soutenu. Et, comme son équipier, Kimi ne sait pas encore ce qu’il fera l’année prochaine... »

Même Jean Todt, l’actuel président de la FIA et ancien directeur de l’écurie Ferrari, est d’accord pour dire que l’attitude et l’approche de Vettel « rappellent Michael Schumacher. »

« Ils ont tous les deux la même soif de victoire, qui est si grande qu’elle peut influencer toute une équipe à se placer derrière lui pour réussir. »

Le Français est ravi de la victoire de Ferrari lors du tout premier Grand Prix de la saison.

« Le succès de Vettel en Australie est importante pour la Formule 1, parce que cela signifie que Mercedes a enfin un véritable adversaire pour les victoires. »