Niki Lauda a tenu à démentir le fait qu’un accord ou même un pré-accord existait déjà entre McLaren et Mercedes, pour remplacer Honda en 2018.

Selon les spéculations du paddock à Bakou, McLaren aurait réussi à sécuriser un accord avec Mercedes dans le cas où ils décideraient des Japonais (de manière temporaire ?) la saison prochaine.

"McLaren a un contrat avec Honda. Il y a des rumeurs de séparations mais cela ne signifie pas qu’un moteur Mercedes va arriver. Personne ne nous l’a demandé pour le moment," dit Lauda.

"Toto a été clair : nous ne serons pas ceux qui mèneront au divorce entre McLaren et Honda. Nous ne discuterons que si ces deux partenaires décident de se séparer."

Pour Lauda, il est "important qu’un constructeur comme Honda, l’un des plus grands dans le monde, reste en Formule 1."

"Il y a déjà eu des rumeurs d’un accord entre nous et Red Bull il y a deux ans et ils sont restés avec Renault. Et finalement les choses ont fini par se résoudre d’elles-mêmes."