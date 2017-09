Même si Mercedes a largement dominé à Monza, la hiérarchie à l’avant de la grille devrait être remise en question à Singapour. Sur ce circuit étroit, les Ferrari devraient être en bien meilleure forme, comme à Monaco et à Budapest.

Niki Lauda, le directeur non-exécutif de Mercedes, fait ainsi de Ferrari ses favoris pour la prochaine course. C’est aussi un moyen de mettre la pression sur la Scuderia…

« Nous avons gagné à Monza et c’était dommage pour Ferrari – c’est un événement important pour eux. Mais à Singapour, peut-être que Vettel changera la situation de nouveau. A de nombreuses reprises, Ferrari a été plus rapide que Mercedes. A Spa, Vettel était très proche. OK, peut-être un peu moins à Monza, mais selon moi, c’était en raison d’une erreur de Ferrari dans les réglages. »

« Ferrari sera favorite à Singapour. Mais d’un autre côté, qui sera le vainqueur de la course ? C’est difficile à dire. J’espère que ce sera Hamilton. »

« Vettel est un pilote numéro 1. Son cœur est pour Ferrari et si l’équipe est compétitive, vous ne pouvez pas le sous-estimer. »

Si le cœur de Vettel est avec Ferrari, c’est aussi le cas de Niki Lauda lui-même, l’ancienne légende de la Scuderia. L’Autrichien est donc partagé entre deux allégeances légitimes. « Mon cœur est avec Ferrari mais mon cerveau est avec Mercedes » résume-t-il ainsi.