Niki Lauda ne compte pas laisser beaucoup de temps à Valtteri Bottas pour être dans le coup chez Mercedes, au cas où le Finlandais serait un peu distancé par Lewis Hamilton lors des premières courses de la saison.

Le directeur non exécutif de l’équipe allemande, également actionnaire, met déjà la pression sur la nouvelle recrue, en charge de remplacer Nico Rosberg, le champion du monde en titre.

"J’estime qu’il est assez intelligent pour savoir ce qui est en jeu," lance Lauda, en référence au contrat d’une année seulement signé entre Mercedes et Bottas.

"Nous pourrons l’évaluer au bout de quatre courses. Nous en saurons plus à ce moment-là."

L’Autrichien semble dur avec Bottas, et toujours déçu d’avoir perdu Rosberg.

"Non, non. Je pense que Valtteri peut produire les performances que nous attendons de lui. Il a déjà un atout, il est Finlandais. Et la Finlande a l’habitude de fournir de bons pilotes. Mais c’est vrai qu’il a peu de temps pour être dans le rythme."

Lauda ne dément pas que Mercedes pourrait déjà commencer à chercher un autre pilote pour 2018 si Bottas ne donne pas satisfaction. Et le plus tôt sera le mieux.

"Nous avons souffert cet hiver. Nous ne voulons pas souffrir une 2e fois..."