Niki Lauda, le directeur non exécutif de Mercedes, a tenu à répondre aux craintes de Paul Hembery, le responsable de Pirelli en Formule 1 : les équipes ne devraient pas cacher leur jeu cette année, lors des essais de Barcelone.

Ce ne sera pas le cas chez Mercedes quoi qu’il en soit. Lauda détaille le programme prévu par les champions du monde.

"Lors des 4 premiers jours d’essais, à la fin février, nous ferons connaissance avec les nouvelles règles, en piste. Ensuite, les quatre jours qui séparent ces essais de la 2e séance nous serviront à développer des évolutions, basées sur les premières données," explique Lauda.

"Ensuite, du 7 au 10 mars, nous ferons le travail. Cette fois personne ne va se freiner, ou bluffer, et seulement montrer ses cartes à Melbourne. Cette fois nous voulons savoir où nous en sommes, sur la piste."

L’Autrichien ajoute que récolter les données les plus pertinentes possibles sera "une obligation pour lancer les développements pour la suite de la saison. Il n’y a donc pas de temps à perdre en cachant son jeu."

"Les trois premières courses du calendrier se déroulent sur des pistes très différentes. Nous en saurons plus sur la hiérarchie à ce moment-là."

Lauda affiche déjà toute sa confiance dans la W08.

"Je l’ai vue alors qu’elle était encore dans ses premières phases de construction. Et j’ai été ravi de ce que j’ai vu, dès le début. La voiture plus large, avec ces gros pneus, ça a un look terrible. Les fans vont adorer, j’en suis certain."

Et du côté de Valtteri Bottas ?

"Tout va bien, je suis constamment au téléphone avec lui. Il veut tout savoir, ça me rassure bien. Il a tout notre soutien pour se préparer au mieux."