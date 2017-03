Alors que la plupart des observateurs pense que Mercedes a encore une longueur d´avance sur ses adversaires, et que l´équipe allemande a caché son jeu à Barcelone, Niki Lauda répète qu´il craint « une année difficile » pour les Flèches d´Argent et voit toujours Ferrari dans le rôle de favori pour la saison 2017.

Après les tests hivernaux de Barcelone, il y a peu de doutes : la saison va encore se jouer entre Ferrari, Red Bull et Mercedes, qui seront en tête. Il y a donc de grandes chances pour ce que même trio se batte pour le titre cette année, avec un avantage certain du côté de la marque à l´Etoile.

Niki Lauda n´est pas totalement de cet avis concernant sa propre écurie.

Son analyse, même si « elle n´est pas toujours juste » est que Ferrari est l´équipe la plus rapide à l´issue des tests de Barcelone, qualifiant les Rouges de « premiers incontestables », prévoyant même un écart de « deux à trois » dixièmes de seconde en leur faveur.

Mais le triple champion du monde évite tout de même de faire trop de plans sur la comète.

« Aucun être humain ne peut pronostiquer qui sera le favori pour Melbourne. Tout le monde dit que Mercedes va de nouveau gagner, lorsque l´on regarde le passé. Mais ce sont des gens naïfs. Je crois que nous avons une année difficile devant nous. Je ne suis pas négatif, je ne suis pas non plus positif – je suis réaliste. »

En revanche, l´Autrichien a pleine confiance en Mercedes.

« Nos troupes sont équipées, tous les ingénieurs et mécaniciens sont très motivés, nous avons les meilleurs éléments à l´usine. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. J´en suis certain. »

Lauda a évidemment beaucoup scruté la concurrence, notamment les adversaires les plus dangereux pour Mercedes.

« La Ferrari marche très bien, il faut le dire. Red Bull est comme Ferrari, Mercedes aussi. Mais on ne peut rien dire en ce qui concerne les différences au niveau des temps au tour, à cause des quantités de carburant embarquées. On ne peut pas savoir. Melbourne va nous donner les premières réponses. Lorsqu´un tel changement de règlement survient, tout peut changer. Car l´un interprète le règlement autrement que les autres. Quand tu as le même règlement, les choses continuent telles qu´elles étaient, mais maintenant tout est nouveau. »