Niki Lauda était particulièrement satisfait de la victoire de Lewis Hamilton, aujourd’hui en Espagne.

Le Britannique a dû aller chercher la victoire face à Ferrari et à Sebastian Vettel, ce qui ne rend pas peu fier le directeur non exécutif de Mercedes.

"Lewis mérite vraiment la victoire. Nous méritons vraiment la victoire. Tout s’est bien déroulé pour nous aujourd’hui, mais la prochaine fois, ça pourrait être l’inverse," prévient-il.

"Lewis a remporté la course en pilotant de manière incroyable. Quelle course face à Vettel et à Ferrari. Je dois dire que Lewis a vraiment fait un très bon travail."

Le point noir, c’est l’abandon de Valtteri Bottas, avec un moteur certes très âgé en termes de kilomètres.

"Je suis désolé pour Bottas et pour son problème de moteur. A présent, nous devons identifier le problème, qui est nous le pensons, un nouveau problème."