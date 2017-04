Le retour en forme de Ferrari, annoncé par la Scuderia durant l’intersaison, a surpris Mercedes et la victoire de Vettel en Australie a envoyé un signal fort : il faudra compter avec l’équipe italienne cette saison. Niki Lauda avait dit que la Scuderia avait besoin de s’affranchir du tout italien mais reconnaît que le nouveau directeur technique, Mattia Binotto, est l’artisan de cette réussite.

Lauda préfère toutefois occulter le fait que Binotto possède la nationalité italienne et se repose sur le fait que l’ingénieur est avant tout suisse : « Vous considérez Binotto comme un Italien ? Il est Suisse et ça se voit. Ferrari fonctionne car il y a un Suisse pour organiser les Italiens, les faire travailler, mais leur laisser la possibilité d’exprimer leur imagination et leurs idées ».

Les progrès de Ferrari sont nombreux mais l’Autrichien assure que c’est principalement l’organisation technique qui a propulsé la Scuderia sur le devant de la scène : « La clé est Binotto, il n’y a aucun doute, du moins de l’extérieur ».

Binotto a remplacé James Allison, qui avait voulu quitter l’Italie après le décès de sa femme. Allison aurait eu, selon la rumeur, quelques échanges tendus avec Sergio Marchionne, avant de rejoindre Mercedes où il officie désormais en tant que directeur technique, en remplacement de Paddy Lowe.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé entre Marchionne et James » poursuit Lauda. « Tout ce que je peux dire, c’est que je suis très heureux que nous l’ayons avec nous ».

En attendant, Ferrari a surpris agréablement là où Red Bull, attendue comme la principale épine dans le pied de Mercedes, est en difficulté. Ferrari et Mercedes ont remporté chacune une course et les deux monoplaces ont montré de très bonnes choses, à des moments différents des courses.

« Nous attendions une Red Bull très forte, et nous avons finalement une Ferrari très forte. Pour le moment, Red Bull n’est nulle part. J’ai l’impression que la Ferrari est plus rapide lorsqu’il fait chaud tandis que notre voiture est plus rapide lorsque les températures sont plus basses ».