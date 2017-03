Lors du Grand Prix d’Australie, Valtteri Bottas s’est plutôt bien sorti de son premier week-end de course chez Mercedes, alors qu’il n’a intégré sa nouvelle équipe qu’au début du mois de janvier.

A Melbourne, tous les regards étaient tournés vers le Finlandais. Il faut dire que le remplaçant de Nico Rosberg était attendu au tournant, après quelques commentaires critiques de Toto Wolff et Niki Lauda lors des essais hivernaux concernant son rythme pur.

Mais avec sa troisième place obtenue dimanche, Bottas a ravi son équipe. Et les critiques ont disparu. Y compris du côté de Niki Lauda, qui clame maintenant qu’il a toujours su que Bottas était le pilote qu’il fallait à Mercedes.

"J’attendais de Bottas qu’il soit plus rapide au sein d’une nouvelle équipe, à bord d’une nouvelle voiture. Il a réussi ce défi je pense, même s’il y a eu des doutes après les qualifications," déclare Lauda.

"Lorsque Nico Rosberg a décidé soudainement de ne plus piloter pour nous, nous sommes tout d’abord restés bouche bée. Toto (Wolff) et moi avons discuté longuement sur qui nous devions prendre. Bottas était la bonne décision – pour moi, il a toujours été le premier sur la liste. Nous avions besoin d’un gars expérimenté et rapide. Wehrlein représentait pour moi un trop grand risque parce qu’il n’a pas tellement d’expérience."

"Comme je l’ai dit hier, Bottas a effectué un travail impressionnant : arriver 3e juste derrière Lewis lors de sa première course à bord de la voiture, c’est super."

Il y a un autre point que l’Autrichien juge des plus appréciables : la paix dans le garage Mercedes. En effet, l’équipe a eu beaucoup de mal à gérer ces dernières années l’ambiance électrique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Ce qui ne semble pas du tout être le cas avec Bottas.

"Lewis est complètement détendu. Ils s’entendent très bien tous les deux. Nous avons en ce moment une harmonie totale et je pense que cela va rester ainsi."