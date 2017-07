Si Toto Wolff a reconnu que la FIA n’avait probablement pas d’autre choix que d’introduire le Halo en 2018, après avoir promis qu’un système de protection de la tête des pilotes serait en place à partir de la saison prochaine, Niki Lauda s’est lui érigé contre cette décision.

Le directeur non exécutif de Mercedes rappelle que le Halo, comme les autres systèmes testés, ne donne pas satisfaction à 100%

"Nous avons testé le Halo, l’Aeroscreen de Red Bull et le Shield récemment sur la Ferrari. Aucun de ces trois systèmes ne s’est montré convaincant. Dans une telle situation, il faut prendre la bonne décision. Et avoir choisi le Halo, c’est la mauvaise. C’est une véritable erreur," lance le triple champion du monde.

Lauda estime que le Halo "détruit l’ADN de ce qu’est une monoplace de Formule 1".

Et il ajoute : "la FIA a fait de la Formule 1 un sport aussi sûr que possible. Et il ne fait aucun doute que la sécurité doit progresser là où c’est possible. Mais, même le danger de roues qui peuvent voler est largement éliminé parce qu’elles sont fermement attachées maintenant."

"Le risque pour les pilotes est devenu minimal. Au moment où nous essayons de convaincre de nouvelles personnes de devenir fan de F1, de nous rapprocher des spectateurs, nous détruisons ces efforts avec une réaction démesurée pour la sécurité."

"L’esthétique du Halo risque d’être fatale, alors que nous avons réussi à avoir des voitures plus rapides, que l’audience du sport progresse."

Lauda ajoute que la FIA aurait dû attendre une année de plus.

"Il existe une meilleure solution que le Halo, c’est certain à 100%, sinon nous n’aurions pas testé trois choses différentes. Cela aurait eu plus de sens de continuer nos recherches et de trouver quelque chose qui ne défigure pas les Formule 1, afin de le mettre en place en 2019."

"C’est aussi simple que ça, il n’y avait pas de raison de se précipiter sur une solution que nous allons regretter plus tard."

Son compatriote autrichien de chez Red Bull livre la même analyse.

"Cette décision va contre l’ADN de la Formule 1," confie Helmut Marko.

"Techniquement, cette solution n’est même pas mature. Si un pilote blessé doit être secouru ou si une voiture est en feu, il n’y a rien qui garantit que le cockpit (moins accessible avec le Halo) est moins dangereux dans ces cas-là."