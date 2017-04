Tout comme Sebastian Vettel, Lewis Hamilton est ravi du duel qui semble avoir déjà commencé pour le championnat.

Sourires, gestes sympathiques à l’égard de l’Allemand… le pilote Mercedes est des plus à l’aise avec son rival et n’hésite pas à répéter : « Avec Seb, notre respect mutuel est si grand, comme je ne l’avais jamais ressenti avec un autre pilote auparavant et, avant tout, avec un pilote de son calibre. »

Pour le directeur non-exécutif de Mercedes, le Britannique apprécie vraiment l’idée de se battre face à Vettel, mais il joue aussi sur un deuxième tableau avec de telles déclarations : rabaisser Nico Rosberg, qui a remporté le championnat du monde 2016.

« C’est bien évidemment une pique décochée contre Nico » affirme Niki Lauda.

« Je le connais très bien. A présent, il a en face de lui la bonne personne, qui a aussi remporté plusieurs titres de champion du monde. Naturellement, il le médiatise et s’en réjouit. C’est son bon droit. »

Déjà en Australie, Hamilton ne s’était pas privé d’insinuer que Nico Rosberg ne faisait pas partie des meilleurs pilotes, en déclarant : « J´ai gagné pendant 18 années face à lui. »

Lauda voit en ce comportement plus que de la mesquinerie.

« Peut-être que je me trompe, mais je crois que cela le libère » interprète l’Autrichien.

Dans tous les cas, Lauda ne peut que se réjouir de l’ambiance actuelle dans le garage des Flèches d’Argent depuis l’arrivée de Valtteri Bottas pour remplacer Rosberg.

« Lewis est vraiment de bonne humeur et s’entend super bien avec Valtteri. Tous les deux sont en harmonie et se motivent mutuellement. »