Même si Mercedes mène actuellement au championnat du monde des constructeurs, Sebastian Vettel devance Lewis Hamilton comme Valtteri Bottas au classement des pilotes. Les performances de Ferrari et de Mercedes semblent assez proches, mais Niki Lauda en a une vision plus pessimiste pour son équipe.

« Ferrari est clairement devant » a ainsi confié le directeur non-exécutif de Mercedes à la presse autrichienne.

« Nous devons analyser ce qui ne fonctionne pas exactement et progresser comme il le faut pour Barcelone. Parce que toutes les équipes y amèneront des évolutions, et Ferrari fera un pas en avant. Nous devons en faire deux et Red Bull doit en faire trois. »

La Mercedes semble avoir du mal à mettre les nouveaux Pirelli dans leur bonne fenêtre de fonctionnement. Elle souffre aussi d’autres maux selon Lauda.

« La voiture est trop lourde. Nous devons améliorer l’aérodynamique, et par-dessus tout, nous devons comprendre pourquoi les nouveaux pneus Pirelli ne fonctionnent pas aussi bien que sur la Ferrari. »

Décidément bavard, Lauda n’a enfin pas nié que Valtteri Bottas puisse finalement être prolongé plus vite que prévu chez Mercedes après sa remarquable victoire en Russie.

« C’était une performante parfaite, je ne m’y attendais pas du tout. Avec Toto Wolff, nous avons pris la bonne décision en engageant Bottas. Bottas est notre homme. »