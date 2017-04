Niki Lauda est apparu très soulagé à l’issue du Grand Prix de Chine. La victoire de Ferrari en Australie avait beaucoup contrarié Mercedes, habitué depuis trois ans à remporter la majorité des courses figurant sur le calendrier de la F1.

Lewis Hamilton, en montant sur la plus haute marche du podium à Shanghai, permet à son équipe de rééquilibrer l’équilibre dans la lutte pour le titre face à Maranello.

Le directeur non-exécutif de Mercedes partage l’enthousiasme de son pilote. Pour lui, la victoire est le fruit d’un travail d’équipe, avec Hamilton en piste mais aussi une stratégie qui a permis de triompher face à la concurrence.

"Cette victoire me soulage énormément," avoue-t-il. "Lewis a fait un travail incroyable, et cela, dans des conditions difficiles, parce qu’au début la piste était détrempée. Il a tout fait correctement et, Dieu merci, nous avons riposté et nous avons pu contenir Ferrari. Et c’est ce qui me réjouit tout particulièrement."

"Même au niveau stratégique, tout s’est bien passé. Nous avons pris les bonnes décisions, nous ne nous sommes permis aucune erreur et nous avons gagné la course. Nous ne pouvons pas réclamer plus ! C’est pourquoi on ne peut que féliciter toute l’équipe."

Pour le triple champion du monde, ce qui s’est passé à Shanghai est exactement ce qu’il souhaite voir à chaque course.

"Dans tous les cas, cela me réjouit, c’était une course parfaite, tous les fans peuvent s’en réjouir. Et par chance, c’est de nouveau allé dans le sens de Mercedes. »

Une ombre figure à ce tableau défini comme si parfait : l’erreur de Valtteri Bottas derrière la voiture de sécurité. Mais Lauda ne s’en formalise pas.

"Bottas s’est critiqué lui-même très fortement pour son erreur, qu’il pense stupide. Cela peut arriver, surtout dans ces conditions de piste mouillée. Là-dessus, nous ne lui faisons aucun reproche."