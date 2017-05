Il n’y a pas que Toto Wolff qui a salué la bonne prestation de Valtteri Bottas, hier à Sotchi.

Le Finlandais a su prendre le meilleur départ et résister à la pression de Ferrari, qui disposait d’un meilleur rythme de course lors de la 2e partie du Grand Prix de Russie.

Pour Niki Lauda, le directeur non exécutif de Mercedes, c’est un soulagement de voir que Bottas est capable de remplacer Nico Rosberg jusqu’à monter sur la plus haute marche du podium.

"Gagner le premier Grand Prix, dans la vie d’un pilote, c’est toujours ce qu’il y a de plus difficile. Je le sais de ma propre expérience," raconte Lauda.

"Je m’en souviens très bien. A l’époque Fittipaldo m’avait appelé. Il était le double champion du monde du moment, il m’a félicité et m’a dit que les prochaines victoires étaient plus faciles ensuite. Et c’était vrai. Je l’ai aussi dit à Valtteri. Il a prouvé qu’il pouvait gagner."

Lauda admet être encore plus impressionné par la manière.

"Il a su faire un travail fantastique parce que je n’ai jamais vu un pilote gagner sa première course sous une telle pression. Avec Vettel, derrière lui, qui avait de meilleurs pneus. Cela m’a franchement surpris de la part de Valtteri mais quelle course ! Il n’aurait pas pu faire mieux."

Eddie Jordan a plaisanté sur le podium en appelant Mercedes à prolonger le contrat du Finlandais tout de suite, de 3 ans au moins. Et à lui donner un meilleur salaire !

"Pour l’instant nous ne parlons que de cette année. Je veux que nous gagnons ce championnat, peu importe avec qui, Lewis ou Valtteri. Valtteri a fait le travail en Russie, un travail parfait. C’est tout ce qu’on attendait de lui, il est certainement un très bon remplaçant de Nico Rosberg."

"Qui sait maintenant ce qui va se passer pour lui ? Il n’a gagné qu’une course pour le moment," ajoute Lauda.

Et Wolff répond à Jordan : "Il aime bien plaisanter mais discuter de son contrat après 4 courses seulement serait de la folie. Il faut lui donner plus de temps de toute façon mais je ne m’inquiète pas, il a toujours été très bon dans les catégories junior et il a fait tout ce qu’il a pu chez Williams, il a toujours battu ses équipiers là-bas."

"Maintenant il doit se frotter à Lewis Hamilton. Il a déjà une pole et une victoire. Tout ce que ça démontre, pour l’instant, c’est que notre choix était le bon. Valtteri est comme Rosberg, très analytique, très calme. Mais la dynamique entre lui et Lewis fonctionne bien, cela fait partie du succès de ce duo. A confirmer cependant !"