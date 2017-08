Il semble y a voir des différences de points de vue chez Mercedes entre Toto Wolff et Niki Lauda, les deux directeurs et actionnaires de l’équipe.

Après l’épisode des discussions, qui n’étaient pas des négociations, avec Sebastian Vettel, voilà que les deux Autrichiens ne sont pas d’accord sur la gestion du titre pilotes.

Valtteri Bottas a déclaré hier qu’il pouvait encore jouer le titre et demande à son équipe d’attendre un peu avant de prendre la décision de soutenir Lewis Hamilton face à Sebastian Vettel.

Une position soutenue pour le moment par Toto Wolff, qui déclarait à Spa :

"Vous ne pouvez battre un adversaire comme Ferrari que quand tout se passe bien chez vous. Nous voulons garder nos options ouvertes le plus longtemps possible et nous savons aussi qu’il n’y a pas de manuel à suivre pour gérer ce genre de situation. Ferrari a le luxe d’avoir un seul pilote clairement devant l’autre. De notre côté, nous allons devoir décider course par course. Pour l’instant rien ne change, nous réévaluerons la situation après Monza."

Mais Niki Lauda n’est pas d’accord. Selon lui il est temps de mettre Bottas au service du triple champion du monde pour cette fin de saison.

"Donner des points d’avance à Vettel sur Hamilton doit cesser, dès maintenant," affirme Lauda, en référence claire à la manoeuvre de la Hongrie, quand Hamilton avait rendu sa place à Bottas.

"J’ai été sacré champion du monde pour un demi-point, je sais donc exactement que chaque point est important quand il faut faire les comptes à la fin de la saison."

"Je sais exactement ce que nous devons faire. Bottas n’a pas eu un très bon week-end à Spa, il est donc déjà clair que Lewis a une meilleure chance pour le titre pilotes."

"Si Lewis n’avait pas donné ces 3 points en Hongrie, il ne serait qu’à 4 points de Vettel (au lieu de 7)."