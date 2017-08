Fernando Alonso vit une période très compliquée après son choix de rejoindre McLaren et Honda en 2015, puisqu’il court après son premier podium depuis cette période, durant laquelle son meilleur résultat a été une cinquième place, et lors de laquelle il a connu de nombreux abandons.

Si d’anciens pilotes comme Nico Rosberg et Mark Webber se sont montrés désolés de la situation dans laquelle se trouve l’Espagnol, Niki Lauda n’a pas montré de compassion alors qu’on lui demandait s’il avait un conseil à donner au double champion du monde.

"Rien du tout, il est là où il en est parce qu’il a voulu gagner beaucoup d’argent en allant chez McLaren" a rétorqué un Lauda visiblement peu ému par les difficultés d’Alonso.

Si Alonso prolonge chez McLaren, il ne le fera que pour une saison, tandis que Mercedes pourrait avoir un baquet disponible en 2019. Une coïncidence qui pourrait arranger tout le monde mais à laquelle Niki Lauda ne veut pas réagir, expliquant que la prolongation de Bottas pour 2018 est plus importante.

"Il y a du temps avant 2019, je ne m’inquiète pas. Nous pourrons bientôt parler de 2018 et personnellement, je suis très satisfait de Bottas. Je pense que notre duo est le meilleur car Vettel et Räikkönen sont un peu plus faibles globalement tandis que Verstappen et Ricciardo sont moins stables".

Lauda a également tenu à minimiser les pistes menant à Vettel ou Verstappen, ce qui tend un peu plus vers une prolongation de Valtteri Bottas : "Verstappen veut une voiture à la pointe et il est déçu actuellement, mais il a un contrat à honorer. Vettel va rester avec Ferrari, donc ça ne nous concerne pas".