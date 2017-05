Cinquième du Rallye d’Argentine, Jari-Matti Latvala s’est félicité de la rapidité des progrès effectués par l’équipe Toyota. Son résultat lui permet de conserver la deuxième place au classement général.

Sept semaines après des débuts décevants sur terre au Rallye du Mexique, l’équipe avait listé les nombreux points à améliorer sur la Yaris WRC.

« Nous étions assez loin sur le précédent rallye terre au Mexique », racontait-il au micro de wrc.com. « Nous étions davantage dans le coup en Argentine. Nous étions deuxièmes au début, mais la concurrence s’est durcie et je ne pouvais tout simplement pas rester au contact. »

« Le point le plus important concerne nos progrès depuis le Mexique. Les freins n’étaient plus un problème en Argentine. C’est donc totalement réglé. Je suis heureux de voir que nous avons réussi à éliminer d’autres soucis. Ce n’était que notre deuxième rallye sur terre et je sais où nous pouvons encore progresser. »

Revenu d’Amérique du Sud avec onze points, le Finlandais reste au contact du leader Sébastien Ogier, qui dispose de seize unités d’avance. Jari-Matti Latvala a même du mal à y croire pour sa première campagne chez Toyota, de retour cette saison.

« C’est remarquable de voir que le championnat est toujours aussi ouvert. Je ne pense pas avoir déjà été si bien placé après cinq épreuves. »

Avant la prochaine manche au Portugal, il aura même l’opportunité de travailler sur la voiture lors de six journées d’essais dans le pays.

« Nous devons surtout améliorer les entrées. Cela ne concerne pas forcément que la suspension puisqu’elle fonctionne de concert avec la transmission. On pourrait également améliorer la maniabilité avec un peu plus de couple moteur. »

« J’ai hâte d’être aux essais. Je veux rendre la voiture plus rapide pour jouer le podium lors du prochain rallye. »