Jari-Matti Latvala estime que l’équipe Toyota Gazoo Racing est bien placée pour jouer les premiers rôles ce week-end lors du seul rallye de la saison disputé sur surface mixte.

Après de solides performances sur terre et sur asphalte lors des deux derniers rendez-vous, le Finlandais estime que sa Yaris WRC sera en mesure de briller sur les deux surfaces à la fois lors du RallyRACC Catalunya - Rally de España (5-8 octobre).

Esapekka Lappi avait ainsi signé le deuxième succès de l’équipe sur la terre finlandaise avant que Juho Hänninen ne se classe quatrième sur l’asphalte allemand. Les trois pilotes Toyota avaient d’ailleurs signé des scratches outre-Rhin.

« J’aime cette recette espagnole faite d’un premier jour sur terre et deux sur asphalte », confessait-il. « Ce sont les plus belles routes sur asphalte de la saison, on se croirait sur un circuit. Enfin, les spéciales sur terre ne sont pas mal du tout. »

« Notre voiture a montré sa compétitivité sur la terre finlandaise et son potentiel sur l’asphalte allemand. Je crois que nous serons très compétitifs. »

Tommi Mäkinen confiait que l’expérience de son pilote sur l’épreuve jouerait un grand rôle dans le premier rallye disputé sur surface mixte par Toyota. Cette saison, le constructeur est de retour en WRC après dix-sept ans d’absence.

« Pour ma part, je plonge dans l’inconnu en Espagne », concédait le directeur de l’équipe. « Jamais durant ma carrière je n’ai jamais connu le rallye tel qu’il est aujourd’hui. Je ne sais pas à quoi m’attendre, mais Jari-Matti en connaît les défis sur le bout des doigts. Nous progressons bien sur la voiture et j’espère qu’avec de nouveaux outils et de nouvelles idées, nous pourrons encore avancer en Espagne. »

La semaine passée, Jari-Matti Latvala a réalisé deux journées d’essais en Espagne. Au volant de la Toyota Yaris WRC, le Finlandais s’est concentré sur les réglages de suspensions sur asphalte et les réglages du différentiel sur terre.