Jeudi matin, Jari-Matti Latvala a signé le meilleur temps d’un shakedown très serré au Rallye d’Argentine.

Entre Villa Carlos Paz et Cabalango (4,25 km), Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) se plaçait en tête avec 3/10e de seconde d’avance sur Craig Breen (Citroën C3). Troisième, Kris Meeke (Citroën C3) pointait à seulement 1/10e de son équipier.

Kris Meeke avait donné le tempo sur ses deux premiers passages avant de voir Jari-Matti Latvala exploiter la surface de plus en plus propre pour lui ravir les commandes dans son troisième et dernier run.

« Ce matin, j’ai de bonnes sensations au volant », confiait le Finlandais. « Je suis ravi du travail accompli lors des essais de préparation en Sardaigne. La traction est meilleure et j’apprécie vraiment ce pas en avant. Nous avons effectué quelques ajustements sur la suspension dans la matinée. Rien de bien méchant cela dit, nous voulions juste voir les différences entre des réglages plus souples et plus durs. »

Pour son deuxième Rallye d’Argentine seulement, Craig Breen effectuait cinq passages afin d’emmagasiner le plus d’expérience possible après son abandon au bout de quatre spéciales l’an passé.

Quatrième, Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) effectuait lui aussi cinq passages et pointait à 7/10e de seconde de Jari-Matti Latvala. Ott Tänak (Toyota Yaris) et Thierry Neuville (Hyundai i20) le suivaient. Par ailleurs, Hyundai a installé la nuit dernière de nouveaux radiateurs sur ses trois i20 afin d’en améliorer le refroidissement. Le mercure devrait grimper jusqu’à 29°C pour la première étape demain.

Le top 10 :

1. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 2’31’’5

2. Craig Breen Citroën C3 +0’’3

3. Kris Meeke Citroën C3 +0’’4

4. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 +0’’7

5. Ott Tänak Toyota Yaris +1’’1

6. Thierry Neuville Hyundai i20 +1’’2

7. Sébastien Ogier Ford Fiesta +1’’5

8. Dani Sordo Hyundai i20 +1’’7

9. Teemu Suninen Ford Fiesta +1’’8

10. Esapekka Lappi Toyota Yaris +2’’2