Jeudi matin, Jari-Matti Latvala a signé le meilleur temps d’un shakedown où seulement deux dixièmes de seconde séparaient le trio de tête.

Au volant d’une Toyota Yaris, Jari-Matti Latvala s’est montré le plus rapide sur les 6,01 km de terre séparant Villa Carlos Paz de Cabalango. Auteur de son meilleur run sur son quatrième et dernier passage, le Finlandais a devancé d’un dixième de seconde le vainqueur de l’édition 2016, Hayden Paddon, et l’autre Hyundai i20 Coupe de Dani Sordo, encore un dixième derrière.

Dani Sordo avait donné le ton sur les deux premiers passages avant que son équipier néo-zélandais prenne la tête sur le troisième run. Jari-Matti Latvala prenait ensuite la piste pour un ultime passage avec la suite que l’on connaît.

« Les sensations sont bonnes », déclarait le vainqueur du shakedown. « J’étais à l’aise dès le premier run. L’an passé, nous avons eu une belle bataille avec Hayden jusqu’à ce qu’un amortisseur transperce le capot et nous arrête. Je vais y aller au feeling et voyons ce que nous pouvons ramener. »

Thierry Neuville (Hyundai i20) était quatrième à 0’’6 du leader, devant les Ford Fiesta de Sébastien Ogier et Mads Østberg.

La nuit s’est montrée extrêmement fraîche sur Villa Carlos Paz, le thermomètre dépassant à peine 0°C avant que le mercure ne monte à 19°C sous un ciel bleu. Les prévisions indiquent un maximum de 23°C aujourd’hui.

Le top 10 :

1. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 4’02’’0

2. Hayden Paddon Hyundai i20 4’02’’1

3. Dani Sordo Hyundai i20 4’02’’2

4. Thierry Neuville Hyundai i20 4’02’’6

5. Sébastien Ogier Ford Fiesta 4’03’’0

6. Mads Østberg Ford Fiesta 4’03’’4

7. Kris Meeke Citroën C3 4’03’’5

8. Craig Breen Citroën C3 4’04’’4

9. Ott Tänak Ford Fiesta 4’05’’3

10. Juho Hänninen Toyota Yaris 4’06’’4