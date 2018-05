Jari-Matti Latvala a battu Sébastien Ogier et Thierry Neuville lors du shakedown, qui marquait le coup d’envoi du Vodafone Rally de Portugal sous un soleil radieux.

Au volant de sa Yaris, le pilote Toyota Gazoo Racing s’est montré plus rapide pour 3/10e sur la spéciale de Baltar, longue de 4,6 km. Ogier (Ford Fiesta) et Neuville (Hyundai) sont deuxièmes ex aequo.

Les conditions étaient sèches et poussiéreuses et la spéciale, qui s’achevait sur le circuit de rallycross de Baltar, ne permettait pas de créer de gros écarts. Ainsi, les pilotes du top 8 étaient groupés dans la même seconde.

Latvala a réalisé le meilleur chrono du premier run, avant que Kris Meeke n’améliore au volant de sa Citroën C3 dans le second passage. Puis le Finlandais a repris la main. La plupart des pilotes ont signé leur meilleur chrono au cours de leur ultime tentative.

Huitième du Championnat du Monde après deux abandons en Corse et en Argentine, Latvala compte sur ce rallye pour renverser la vapeur : "Le printemps a été difficile pour moi et je veux que ce week-end marque un tournant dans ma saison. Je veux voir l’arrivée au terme d’un rallye sans souci, et voir où j’en suis au niveau de la vitesse. La voiture est compétitive, je dois juste rester calmer et faire mon boulot".

"J’ai fait trois runs sans rien changer ce matin. Normalement, cela veut dire que les réglages sont bons. Quand on commence à travailler sur le setup le jeudi matin, ce n’est généralement pas bon signe."

Meeke et Mikkelsen (Hyundai) sont ex aequo en quatrième position, à 4/10e du duo Ogier / Neuville. Pour son retour après trois rallyes d’absence, Hayden Paddon place son i20 à 1/10e derrière, en sixième position.

Le top 10 :

1. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris 3min 03.5sec

2= Sébastien Ogier Ford Fiesta +0.3sec

2= Thierry Neuville Hyundai i20 +0.3sec

4= Kris Meeke Citroën C3 +0.7sec

4= Andreas Mikkelsen Hyundai i20 +0.7sec

6. Hayden Paddon Hyundai i20 +0.8sec

7= Ott Tänak Toyota Yaris +1.0sec

7= Esapekka Lappi Toyota Yaris +1.0sec

9. Dani Sordo Hyundai i20 +1.4sec

10. Teemu Suninen Ford Fiesta +1.9sec