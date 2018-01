Jari-Matti Latvala a disputé un rallye très solide au Monte Carlo. Le Finlandais n’a pas toujours été le plus rapide, comme en 2017, mais a réussi à assurer tout au long des trois jours de courses et à éviter tous les pièges. Comme l’an dernier, il termine sur le podium.

"Le Rallye de Monte Carlo n’est jamais simple" lance celui qui n’a jamais remporté cette manche inaugurale. "Nous avons rencontré des conditions difficiles encore une fois pour la dernière journée, particulièrement avec la glace dans le col du Turini, qui était là depuis les reconnaissances".

Latvala avoue qu’il pense avant tout au championnat, plus qu’à la victoire, après avoir eu la preuve l’an dernier que la Yaris WRC peut être au niveau sur l’ensemble d’une saison.

"Je suis soulagé de terminer sur le podium et de voir l’arrivée. L’équipe a fait un super travail et la voiture est très performante donc je suis impatient pour la suite de la saison. Il va falloir garder la tête froide et penser au championnat et aux points, mais c’est un bon départ".