Jari-Matti Latvala a rendu une visite supplémentaire à l’hôpital de Porto, après avoir terminé neuvième du Vodafone Rally de Portugal le week-end dernier.

Affaibli par de puissants maux d’estomac, le Finlandais passé la nuit du samedi au dimanche à l’hôpital, le temps que les médecins le réhydratent. Il lui avait été conseillé de ne pas courir le dimanche, mais il a tout de même tenu à prendre le volant de sa Toyota Yaris pour aller chercher les deux points de la neuvième place.

Il est ensuite retourné à l’hôpital pour des examens complémentaires. Épuisé, il y a de nouveau été admis.

"Samedi matin, j’avais de très mauvaises sensations, avec un gros mal de ventre. Sur les quelques sauts, je n’étais vraiment pas bien", expliquait-il à wrc.com.

"J’avais des crampes d’estomac et de la fièvre. Mais heureusement mon état s’est amélioré en prenant des médicaments. J’ai perdu beaucoup de fluides et je ne pouvais rien avaler le samedi. Les docteurs m’ont donc réhydraté. Je suis maintenant très fatigué car je n’ai plus d’énergie. Je crois qu’il faut que je dorme deux jours de suite", a expliqué Latvala à l’arrivée.

Jari-Matti avait mené le rallye vendredi matin et il semblait revigoré par le niveau de performance de sa Yaris à l’occasion du premier rallye terre en Europe.

"Nous avons progressé depuis l’Argentine. La voiture est maintenant meilleure sur la terre. Nous avons travaillé sur les suspensions, mais aussi sur le moteur."

"Le premier jour, la performance était là. Ensuite, j’ai été vraiment malade le vendredi soir. Je ne peux pas dire où j’en étais, car j’ai piloté en fonction de mon état les jours suivants. Mais le vendredi, tout allait vraiment bien", insiste le Finlandais.