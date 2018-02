Jari-Matti Latvala arrive en Suède auréolé d’un podium au Monte-Carlo, mais il revient surtout sur le lieu de plusieurs de ses exploits et réussite, ce qui n’est pas sans lui donner une certaine confiance.

"La Suède est l’un de mes rallyes favoris et c’est là que j’ai remporté ma première victoire en WRC il y a dix ans, même si je n’ai pas l’impression que c’était il y a si longtemps !" déclare le Finlandais, amusé.

"Par rapport à l’année dernière, nous avons une meilleure voiture. Nous nous sommes concentrés sur les progrès à effectuer sur les parties sinueuses et plus techniques et nous avons progressé dans ce domaine".

Latvala, vainqueur en Suède l’an dernier pour le premier succès de la Yaris WRC, ne se voit pas encore en haut de l’affiche : "Ceci dit, nos rivaux sont encore plus forts cette année, y compris au sein de l’équipe. Ce sera un grand défi dans des conditions on ne peut plus hivernales et je vais hausser mon niveau, je suis confiant de pouvoir encore me battre pour gagner".