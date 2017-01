Jari-Matti Latvala explique que, malgré son manque d’essais préparatoires au Rallye Monte-Carlo, il est confiant au volant de la Toyota Yaris WRC. Il essaiera de la faire aller de plus en plus vite au fur et à mesure de l’avancée de cette saison.

Le Rallye Monte-Carlo est le premier rallye de Toyota pour le retour de la marque en WRC, ainsi que celui de la Yaris WRC. C’est en outre un challenge excitant pour Jari-Matti Latvala, qui a rejoint le team du constructeur nippon dans le courant du mois de décembre, après le retrait de VW de la compétition.

S’étant assuré de sa place en WRC en rejoignant Toyota au dernier moment, Latvala n’a pas eu la chance de pouvoir prendre part à beaucoup de séances d’essais de pré-saison. Mais le Finlandais se dit heureux d’avoir réussi à prolonger l’aventure après plusieurs semaines particulièrement stressantes.

« Je suis vraiment soulagé et très heureux de prendre part au coup d’envoi de la saison après avoir travaillé très dur », a confié le nouveau pilote Toyota.

« Quand Volkswagen s’est arrêté, pendant un mois je n’ai pas su quoi faire. Je pensais plutôt disputer le Championnat finlandais pour rester dans le rythme ! J’ai vraiment été heureux de décrocher ce volant chez Toyota et je me suis senti de mieux en mieux au fur et à mesure des kilomètres en essais. C’était difficile lors du shakedown mais je me sens plus en confiance dans la voiture désormais. »

Latvala a réalisé le quatrième temps du shakedown mais a minimisé ses attentes cette semaine concernant le résultat auquel il pourrait prétendre lors du Rallye Monte-Carlo.