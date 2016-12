Nicholas Latifi est aujourd’hui dans l’ombre de l’écurie Renault. Le jeune pilote de 21 ans a rejoint l’écurie française comme pilote d’essais au début de cette année, et n’a encore roulé que dans une Lotus de 2012, la E20, en essais privés, à Silverstone et Valence. Il n’a ainsi encore pu jamais participer à une séance d’essais libres le vendredi en F1 - il fonde cependant davantage d’espoirs sur la saison prochaine.

« Je me suis impliqué dans le travail de l’équipe sur plusieurs week-ends de F1 cette année et j’ai fait l’expérience des courses dans les coulisses, en y travaillant, en y prenant part, et cela me donne encore plus envie d’y participer » a confié le jeune pilote. « Tout cela confirme mon objectif d’arriver en F1 : c’est ce que je veux faire et c’est sur quoi je travaille. J’ai vraiment apprécié ces expériences et j’espère que l’an prochain, je serai capable de me rendre à plus de courses et de continuer mon apprentissage. »

En GP2 cette saison, engagé avec Dams, Latifi a été loin de connaître une réussite exemplaire, avec un seul podium, en Espagne, et une 16e place au classement final. Ce n’était cependant que sa première année en GP2. « La meilleure manière de résumer mon année ? Une grande, grande année d’apprentissage » réagit-il aujourd’hui. « Le plan a toujours été de connaître une année d’apprentissage et de développement. Mais ça ne signifie pas que je l’ai abordée avec un engagement qui n’était pas total. J’ai eu un aperçu clair de la difficulté du championnat pour un rookie. Même les plus petits détails font une différence énorme en GP2 » a -t-il commenté.

« Le seul plus gros défi était d’apprendre comment gérer les pneus Pirelli en course. Au début de la saison, je pensais que mon problème serait davantage la qualification que les courses. Finalement, ça s’est révélé être le contraire. Même si j’ai eu quelques bons résultats en qualifications, j’ai appris, en regardant les datas, que le potentiel était toujours là pour une bien meilleure qualification. L’an prochain, mon objectif en qualification sera de tout mettre ensemble et d’éviter les erreurs, le trafic, et la malchance. Historiquement, la qualification a été toujours un peu mon point faible durant ma carrière en Formule. Mais la majorité du temps, la qualification n’était pas le problème cette saison – et ma performance a dépassé mes attentes, pour ce qui est de démontrer mon potentiel. »

Latifi a hâte de progresser la saison prochaine et passera ainsi un hiver studieux. « J’ai pensé que les courses seraient plus faciles, mais ce n’était pas le cas. Ensemble, avec l’équipe, nous prenons les choses bien en main maintenant, et, en particulier durant l’hiver, il y aura beaucoup d’analyses à faire à la suite des tests de fin de saison, où j’ai été le pilote le plus rapide des trois jours. »

La saison prochaine, Nicholas Latifi devrait rester en GP2 chez DAMS pour une saison supplémentaire. Il devra faire évidemment bien mieux qu’une 16e place pour avoir un avenir en Formule 1.