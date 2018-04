DAMS restait la seule équipe à n’avoir confirmé aucun pilote pour la saison qui débute pourtant officiellement après-demain. C’est chose faite aujourd’hui puisque l’équipe française a au moins officialisé un de ses pilotes pour la saison, même si le deuxième n’est annoncé que pour le week-end de Bahreïn...

Nicholas Latifi, qui a déjà roulé pour DAMS les deux dernières saisons, terminant cinquième au championnat l’an passé, effectuera une nouvelle saison de F2 au sein de l’équipe française. En revanche, le jeune espoir Alexander Albon - qui a terminé à la dixième place au championnat en 2017 - n’est lui confirmé que pour le premier week-end de compétition, à Bahreïn.

Dans une année qui voit de nombreux changements, avec notamment la nouvelle voiture de F2, Jean-Paul Driot explique que son écurie a fait le choix de la continuité avec le Canadien Latifi : "Le nouveau championnat de F2 marque le début d’un défi excitant pour DAMS, avec la nouvelle voiture. C’est bon de garder un peu de continuité avec le retour de Nicholas, qui a été impressionnant toute la saison passée, se battant régulièrement devant."

Jean-Paul Driot ne précise pas pourquoi Albon n’a pour l’instant pas signé pour la saison complète, mais il se réjouit de l’arrivée - même provisoire - du Thaïlandais : "Nous sommes aussi ravis d’accueillir Alexander dans l’équipe, c’est un pilote rapide qui s’est bien intégré pendant les essais hivernaux. Après une saison 2017 très positive, où nous avons récolté 19 podiums et été en lutte serrée pour les titres pilotes et constructeurs, nous sommes en bonne position pour commencer cette nouvelle ère de F2."

Nicholas Latifi entamera ce week-end sa troisième saison complète en F2, toujours chez DAMS et il vise le titre : "Après ma campagne de 2017, mon objectif sera de gagner le championnat pilotes tout en aidant DAMS au classement des équipes, que nous étions très proches de gagner la saison dernière. Durant mes deux années avec l’équipe j’ai construit une forte relation de travail avec les membres de l’écurie et ça nous aidera clairement avec la nouvelle voiture. Tout le monde est dans le même bateau mais DAMS a travaillé très dur et je suis sûr que nous serons dans la meilleure forme possible pour la première course. Je suis aussi impatient de travailler avec Alex ce week-end, on s’est bien entendus pendant les essais hivernaux et on a bien travaillé ensemble. Je sais qu’il sera un atout pour la manche d’ouverture, d’un point de vue personnel et pour toute l’équipe DAMS."

Uniquement confirmé pour le week-end de Bahreïn, Alexander Albon ne se projette logiquement pas trop sur la saison : "La nouvelle voiture va certainement remettre les compteurs à zéro. DAMS est très forte dans la compréhension et pour obtenir le meilleur de la voiture, donc je suis confiant dans le travail de l’équipe. Pendant les essais hivernaux, je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde et j’aime bien leur manière de faire. Courir avec Nicholas sera bien, car il a beaucoup d’expérience et nous nous pousserons l’un l’autre ce week-end."