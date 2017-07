Pilote d’essais Renault Sport Formula One Team, Nicholas Latifi a connu une bonne expérience dans les rues de Bakou en s’offrant deux podiums en F2.

Hissant sa DAMS au troisième rang de la grille, le Canadien conservait son sang-froid pour maintenir sa position tout au long de la première épreuve. Sixième au départ de la manche sprint, Nicholas Latifi remontait pour franchir la ligne d’arrivée en troisième place.

Tout n’était pas aussi simple du côté d’Oliver Rowland. Au terme d’un week-end frustrant, le pilote de développement Renault Sport Formula One Team perdait du terrain face à Charles Leclerc dans la course au titre.

Quatrième samedi, le Britannique semblait bien lancé pour empocher de gros points, mais il passait septième après l’application d’une pénalité de dix secondes écopée pour ne pas avoir assez ralenti sous les drapeaux jaunes.

Sa malchance ne le quittait pas puisqu’il occupait la tête le lendemain avant de devoir abandonner sur un problème de boîte de vitesses.

En parallèle, Sergey Sirotkin a connu un retour mitigé en F2. Le pilote de réserve Renault Sport Formula One Team remplaçait Alexander Albon, blessé. Le Russe partait malheureusement à la faute après huit boucles en course longue, mais il rebondissait pour s’offrir une belle quatrième place le dimanche.

"Je suis vraiment ravi de ce double podium. Nous avions un bon rythme tout au long du week-end. Je me réjouis de ces résultats, mais aussi pour toute l’équipe qui a accompli un travail fantastique. Il s’agit de mon premier podium à l’échelon F2 ou GP2," se félicite Nicholas Latifi.

"J’ai réussi à bien lancer mon meeting avec un tour propre et bien ordonné en qualifications alors que j’avais touché plus tôt le mur. Cela avait endommagé mon aileron avant. Sur les tracés urbains, il faut attaquer et cela a payé avec ma meilleure qualification de la saison. Je veux poursuivre sur cette dynamique en Autriche, où j’espère une performance identique. J’aime vraiment le circuit et le paysage environnant. J’y ai déjà couru plusieurs fois avec de bons résultats à la clé."