Le pilote d’essais de Renault F1, Nicholas Latifi, a effectué cette semaine sur le Circuit de Barcelone sa première sortie au volant de la RS17/

Le Canadien de 21 ans a roulé dans le cadre des tests de développement des pneus Pirelli 2018, qui se déroulent à huis clos, sur 25 journées tout au long de l’année.

"Pouvoir piloter la RS17 mercredi était une expérience fantastique. La journée s’est très bien déroulée," commente Latifi.

"Les nouvelles F1 sont vraiment particulières. On ressent vraiment le surplus d’appui et d’adhérence apporté par le nouveau règlement avec les pneus Pirelli plus larges, rendent l’ensemble de l’expérience au volant encore plus plaisante pour attaquer en courbe."

"Nous avons beaucoup roulé avec 139 tours au compteur et j’ai déjà hâte d’avoir une nouvelle chance d’être à son volant. Mon attention se porte désormais sur la préparation de la prochaine course à Monaco avec mon équipe en Formule 2."

Latifi voudra en effet effacer sa déception après un week-end solide en F2 à Barcelone : le Canadien jouait de malchance alors qu’il tenait la victoire dimanche matin. Alors qu’il semblait en mesure de signer son premier succès, son rétroviseur se désolidarisait de sa monoplace et rebondissait sur son casque. Perturbé, il manquait le freinage suivant et perdait la tête de la course. Après un duel avec son équipier Oliver Rowland, Nicholas devait se contenter de la troisième marche du podium.