Malgré sa première victoire en WRC, acquise il y a trois semaines en Finlande, Esapekka Lappi ne changera pas sa façon d’aborder l’ADAC Rallye Deutschland (17-20 août).

À 26 ans, le jeune Finlandais a décroché sa première victoire lors de son épreuve nationale. Pour la prochaine épreuve, ses objectifs sont alignés avec une expérience plus limitée de l’asphalte.

"J’ai gagné en Finlande, mais cela ne va pas changer mon approche pour l’Allemagne. Je passe de l’épreuve sur laquelle je suis le plus fort à une où je serai loin de ma zone de confort", reconnait-il. "Ce sera mon premier rallye asphalte sur une World Rally Car. Mais je trouve que la Yaris est plus facile à conduire sur cette surface que sur terre, on se sent un peu comme au volant d’une voiture de circuit."

Ancien Champion de Finlande de Karting, Lappi n’est donc pas si inexpérimenté sur le bitume. Il s’était montré impressionnant lors de la manche allemande du WRC l’an passé, avec une victoire en WRC 2 au volant de la Skoda Fabia R5. Un résultat assorti d’une septième place au classement général !

"L’aérodynamique et le potentiel de la voiture sont si importants que les pneus deviennent le facteur limitant. Il y a plus de puissance que de grip et il faut conduire très proprement pour préserver les gommes", explique Esapekka. "Si nous ne rencontrons pas de problème, je pense que nous avons une chance de finir dans le top 5 et de marquer des points. C’est mon objectif."

Team principal de Toyota Gazoo Racing, Tommi Mäkinen estime que la priorité est encore de développer la Yaris pour le second rallye 100% asphalte de l’année : "Ce sera intéressant de voir comment fonctionnent les évolutions apportées depuis le Tour de Corse. Le développement de la voiture pour l’asphalte est toujours en cours et nous avons essayé de nouvelles choses lors de nos essais la semaine dernière, plus particulièrement au niveau des amortisseurs."