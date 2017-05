Même s’il a rêvé de ce moment toute sa vie, Esapekka Lappi s’est promis de contrôler ses émotions à l’occasion de ses débuts au volant d’une World Rally Car, la semaine prochaine au Vodafone Rally de Portugal (18-21 mai).

Le Champion WRC 2 en titre rejoindra Jari-Matti Latvala et Juho Hänninen au sein d’une formation de trois Yaris WRC engagées par Toyota Gazoo Racing. Le constructeur japonais alignera trois voitures pour la première fois de la saison.

Réputé pour son sang-froid, Lappi a rejoint l’équipe en tant que pilote d’essais. Il pense que son rôle l’occupera totalement pendant le rallye.

"C’est évidemment un moment très excitant pour moi. Je suis heureux d’être au départ de mon premier rallye au volant de la Yaris WRC", reconnait Lappi. "J’ai attendu cette opportunité depuis toujours ! Mais il s’agit d’un effort collectif et mon rôle sera de collecter autant de données que possible pour que l’équipe puisse poursuivre le développement de la voiture."

"Le plus important sera d’être à l’arrivée. Ce n’est jamais évident sur un rallye aussi compliqué. Pour ma propre expérience, je dois faire toutes les spéciales. Notre approche sera donc calme et mesurée."

Toyota espère accélérer le développement de sa Yaris WRC en engageant une troisième voiture pour Lappi sur la plupart des manches restantes. Lappi a également participé à une séance d’essais au Portugal, afin de balayer les réglages de suspensions et de différentiel.

"Nous avions de nouvelles choses à essayer pour le Portugal, au niveau de la suspension et d’autres composants, mais la météo était mauvaise et nous avons du mal à estimer notre progression", explique le patron du team, Tommi Mäkinen.

"Il y a beaucoup d’inconnues dans l’équation - notamment à cause de ces conditions - mais nous espérons avoir fait de nouveaux progrès sur la terre. Nous y allons étape par étape. Dans cette optique, l’arrivée de notre troisième voiture au Portugal, avec Esapekka et Janne à bord, sera de nature à nous apporter encore plus d’informations."