Malgré sa performance étincelante au Rallye d’Italie, Esapekka Lappi balaye les rumeurs le plaçant parmi les favoris en Pologne ou en Finlande.

Esapekka Lappi réalise de beaux débuts au plus haut niveau en ayant remporté six spéciales dès son deuxième rallye en WRC avec Toyota Gazoo Racing.

Premier surpris par ses performances en Italie, le Finlandais juge qu’il est encore trop tôt pour viser la victoire dès le mois prochain sur des rallyes proposant sa surface de prédilection : une terre ultrarapide.

« Maintenant que les rallyes les plus lents sont passés, les deux prochains seront beaucoup plus rapides », explique-t-il. « J’ai réalisé quelques essais en Finlande, mais c’est un tout nouveau défi pour trouver les limites aérodynamiques, mais aussi pour jauger son niveau d’attaque. »

« Au moins, je sais maintenant comment piloter cette voiture sur une surface plus lente et comment trouver la trajectoire la plus rapide. Je dois néanmoins apprendre la même chose sur un terrain plus rapide. »

Sacré en WRC 2, Esapekka Lappi s’offrait le luxe de signer deux scratches malgré l’absence d’un rapport sur sa Toyota Yaris. Son copilote Janne Ferm confiait que les deux hommes avaient préparé de manière intelligente leur passage au sommet de la discipline.

« Nous avons beaucoup travaillé sur les notes par rapport aux années précédentes », ajoutait-il. « Nous essayons sans cesse de les améliorer, de les rendre plus précises. Il faut ensuite se motiver et tenter de progresser à chaque fois tout en analysant les données pour mieux comprendre le pilotage requis. »

Esapekka Lappi précisait qu’il cherchait encore les limites au volant de sa voiture.

« Quand vous êtes propre, sans surpiloter, les temps suivent », concluait-il. « C’est en fait assez facile d’une certaine façon, mais nous les trouverons. Les erreurs arrivent. Espérons simplement que nous resterons sur la route. »