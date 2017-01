Le comté de Somerset est présent en Formule 1 depuis 2000, par l’intermédiaire de Jenson Button, et va se retrouver orphelin de la discipline puisque l’Anglais a disputé sa dernière course à Abu Dhabi. Cela dit, cette région du Sud-Ouest de l’Angleterre s’est déjà trouvée une nouvelle étoile en la personne de Lando Norris, qui disputera cette année le championnat européen de Formule 3.

"Mon ambition est d’aller jusqu’à la Formule 1 et d’y être champion" déclare le jeune anglais. "Si je suis capable d’intégrer une filière, je pourrais y être en 2019. C’est censé être la suite de ce que je fais".

Comme Jenson Button, Norris a remporté le McLaren BRDC Autosport Award, distinction qui offre un galop d’essai au volant d’une McLaren, un rôle d’essayeur dans le simulateur ainsi qu’un accès privilégié aux infrastructures de l’usine de Woking.

En 2016 il a remporté les Toyota Racing Series en Nouvelle-Zélande, la Formule Renault Eurocup ainsi que la Formule Renault 2.0 d’Europe du Nord, tout en terminant huitième du championnat de Formule 3 britannique, manquant la moitié de la saison. Il a disputé un total de 63 courses et allégera son emploi du temps cette année pour se rapprocher de la F1 et se concentrer sur la F3 européenne.

"Si je peux faire une bonne saison, ça m’ouvrira plus de portes dont possiblement celles de filières ou d’équipes junior. Nous verrons ensuite ce que je peux faire à partir de là. Pour l’instant, je n’ai aucun contrat et je me concentre juste sur la saison de F3. Il n’y a pas de plan sur la saison suivante qui se baserait sur des hypothèses".

Tout comme Lance Stroll, qui débutera en F1 cette année, Norris est soutenu par sa famille mais souhaite prouver en piste qu’il mérite sa place : "Je suis chanceux d’avoir mon père qui a payé tout ce que j’ai fait jusqu’ici. Je n’aimerais pas payer pour aller en F1, je préfère mériter ma place en montrant ce que je vaux et qu’une équipe me choisisse".

Un talent dont ne doute pas Derek Warwick, président du BDRC : "Il a une grande carrière devant lui, c’est un futur pilote de F1 et je pense qu’il peut y être champion".