Le jeune pilote de McLaren, Lando Norris, a récemment pu tester en action les voitures de FORMULE 1 classiques de son équipe, ainsi que les étonnantes MCL32 des championnats de cette année.

Tout ça dans F1 2017, le jeu vidéo officiel du championnat. Codemasters dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce ( cliquez ici pour la découvrir, sous-titrée en français ) mettant en scène Norris, pilotant sur le tout nouveau circuit "Suzuka court" et donnant ses impressions sur la conduite des voitures.

Le talentueux pilote, âgé d’à peine 17 ans, a récemment pu participer aux tests officiels de F1 au Hungaroring, et a établi le deuxième meilleur temps juste derrière la Ferrari du leader du championnat, Sebastian Vettel.

« C’était super de se mettre derrière le volant pour la première fois. Après mes essais du modèle 2017 en Hongrie, je suis heureux de confirmer que ces voitures sont bien plus rapides et intenses à piloter, et cela se ressent vraiment dans le jeu de cette année », commente Norris.

« Je pense que les joueurs vont vraiment s’éclater à piloter la nouvelle génération de voiture du Grand Prix, dans F1 2017. »

Il ajoute : « C’était également une très bonne expérience de pouvoir revivre certains chapitres de l’histoire McLaren, en pilotant les voitures classiques de 1988, 1991, 1998 et de 2008, chacune d’entre elles représentant une victoire aux championnats, pour l’équipe. La voiture de 2008 avait une portance négative très appuyée et était très plaisante à piloter. Les voitures classiques sont vraiment la cerise sur le gâteau du jeu. »

F1 2017 sortira sur PlayStation4, Xbox One et Windows PC à l’international le 25 août.