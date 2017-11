McLaren a confirmé que Lando Norris serait, pour la saison prochaine, le pilote d’essais et de réserve officiel de l’écurie.

Le jeune pilote (il est né le 13 novembre 1999), qui a remporté le titre en Formule 3 européenne l’an dernier, et ce dès sa première saison dans la catégorie, a impressionné les observateurs et s’est affirmé comme un grand espoir de la F1. Aux essais du Hungaroring, au volant d’une McLaren, l’été dernier, il a même tourné plus vite que les pilotes titulaires, certes avec des pneus plus tendres.

Fort logiquement, Lando Norris avait remporté, en décembre dernier, le trophée du meilleur jeune pilote britannique décerné par le British Racing Drivers’ Club.

L’an prochain, en parallèle de son nouveau rôle chez McLaren, Lando Norris devrait courir en Formule 2, mais n’a pas encore trouvé de point de chute. ART et DAMS seraient en bonne position pour l’accueillir.

En tant que pilote d’essais et de réserve, Lando Norris se rendra sur les week-ends de course et travaillera étroitement avec les ingénieurs. Comme Jenson Button et Kevin Magnussen ces deux dernières années, il pourrait remplacer un pilote titulaire (Fernando Alonso ou Stoffel Vandoorne) en cas d’indisponibilité temporaire.

Sur la piste aux essais privés, comme dans le simulateur, il devrait enfin parfaire son apprentissage de la F1. Avant de remplacer Fernando Alonso en 2019 ? Telle n’est pas encore la question pour Lando Norris, qui se réjouit d’ores et déjà de ses nouvelles responsabilités.

« Je suis excité de rejoindre McLaren comme pilote d’essais et de réserve pour 2018. Les 12 derniers mois ont été incroyables pour moi, j’ai profité de chaque minute. Et c’est vraiment incroyable de finir l’année ainsi. »

« J’ai vraiment hâte d’aider l’équipe et de commencer ce rôle dès la semaine prochaine, à Interlagos, lors des tests Pirelli. Je travaillerai plus dur que jamais pour apprendre et développer ces pneus pour l’an prochain. J’ai deux excellents professeurs avec Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne, et je ferai de mon mieux pour accompagner McLaren dans ses efforts pour revenir à l’avant de la grille. »

« Je travaille toujours dur pour finaliser mon propre programme de course pour 2018. Nous y sommes presque, mais pas encore. J’espère pouvoir annoncer quelque chose sous peu. »

Zak Brown, directeur exécutif du McLaren Technology Group, se réjouit de faire confiance à cet « incroyable et jeune talent. »

« L’annonce d’aujourd’hui est tout à fait méritée, et souligne notre très haute considération pour le talent de Lando. En remportant le titre en Formule Renault l’an dernier, en recevant le McLaren Autosport BRDC Young Driver Award, et en montrant sa vitesse et sa constance pour gagner le championnat de F3 européenne, il a sans doute forgé sa réputation : celle d’un des futurs meilleurs pilotes de monoplace au monde. »

« Son test, cet été, avec McLaren, fut aussi remarquablement impressionnant, et ce fut une preuve supplémentaire montrant qu’il est prêt à franchir une étape, prêt à assumer un rôle de cette importance, avec un tel enjeu et une telle responsabilité. Chez McLaren, nous avons tous extrêmement hâte de l’aider à atteindre son but : courir en F1. »

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, précise que McLaren ne fait pas que préparer le futur avec cette promotion.

« Nous sentons qu’il est très important d’avoir un pilote d’essais et de test pleinement impliqué dans l’équipe. Lando assistera à des Grands Prix et deviendra pleinement un membre intégré à l’équipe. »

« Il arrive avec des compétences très poussées, et une ambition et un dévouement affirmés. C’est notre travail de développer et de peaufiner sa concentration, en même temps que nous lui permettrons de mieux comprendre le fonctionnement d’une écurie et d’une F1 moderne. »

« Il aura beaucoup d’opportunités pour observer, apprendre et participer à cette saison 2018, et nous voulons nous assurer qu’il soit, en cas de besoin, pleinement préparé s’il devait monter dans la voiture de Fernando ou de Stoffel à un moment donné. »