Le très jeune Lance Stroll a besoin de rouler pour accumuler de l’expérience, mais ses envies ont été contrariée aujourd’hui par les circonstances que l’on sait.

"En vérité, c’est la première fois que je pilote une monoplace de F1 sur piste mouillée," explique Lance Stroll. "J’ai très peu tourné et je ne peux pas dire grand-chose sur ma prestation. Je dirais que je me suis surtout concentré sur l’apprentissage du tracé de Shanghai, mais bien sûr, j’aurais aimé pousser un peu plus fort."

"La visibilité n’était pas mauvaise et la piste s’améliorait, mais l’adhérence n’était pas optimale à cause du manque de dépôt de gomme. Quoi qu’il en soit, il est trop tôt pour parler de tout ça, car nous n’avons pratiquement pas roulé aujourd’hui. J’espère que nous roulerons plus demain afin de pouvoir nous préparer pour la qualification," ajoute le pilote canadien.