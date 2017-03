Pour sa deuxième journée en tant que pilote officiel de Formule 1, Lance Stroll est sorti deux fois de la piste, ce qui lui fait totaliser trois erreurs en deux jours. Le Canadien a pu parcourir une centaine de tours, ce qui est plutôt positif, et travailler à un bon rythme, mais sa journée s’est terminée pour de bon quand le train avant de la FW40 s’est écrasé dans les pneus.

"C’est dommage que ce soit arrivé en fin de journée. On est en train de voir ce qu’il s’est passé mais c’était un peu une surprise mais c’est arrivé en fin de journée et on a quand même pu travailler, l’équipe est assez heureuse de cette journée" a-t-il déclaré à Nextgen-Auto.com.

"C’était une bonne journée, j’ai fait 100 tours, je me suis habitué à la voiture avec des longs et courts relais. Malheureusement il y a eu ce petit problème à la fin, j’ai été victime d’un événement sur la voiture qui a fait qu’elle m’a échappé. C’est arrivé et je dois trouver ce que c’était".

Et d’insister qu’il n’y est pour rien : "J’ai été victime d’un problème. Nous devons le découvrir donc je ne veux pas rentrer dans les détails mais c’est arrivé".

Bien qu’un programme d’essais très conséquent ait été déployé par Williams et financé par son père, Lance Stroll a découvert la réalité de ces nouvelles monoplaces, taillées pour la course et la performance.

"L’appui est plus important, l’adhérence aussi mais je ne suis pas surpris" poursuit-il. "C’est une autre voiture, tout simplement. Nous devons encore accumuler les kilomètres, nous n’avons pas encore essayé tous les composés. Mercedes a testé les ultra tendres aujourd’hui mais pas nous, donc il y a encore des choses à voir".

"Je vais aborder la prochaine semaine de manière encore plus positive. J’ai passé du temps au volant, j’ai enfin répondu à toutes les questions que je me posais concernant le ressenti avec ces voitures. J’ai fait 100 tours, c’est très bien et ça me permet d’être positif en vue de la deuxième semaine".

Stroll semble en tous cas serein malgré le risque, consécutif à sa sortie, que Williams ne participe pas demain à la séance d’essais sur piste humide. Une réaction assez logique pour celui qui se considère victime de la sortie en question.