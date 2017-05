Après un début de saison difficile lors duquel il n’a vu qu’une seule fois le drapeau à damiers en quatre courses, Lance Stroll avoue qu’il est encore en phase d’adaptation à la Formule 1.

Le plus jeune pilote du plateau possède l’image d’un pilote payant et peine à s’en défaire suite à des débuts poussifs, mais ne s’en inquiète pas encore.

« Quand tout se passe bien, l’écart n’est pas énorme avec mon équipier » se défend-il. « Avec l’expérience, Felipe sait comment tirer le maximum de la voiture alors que j’apprends encore cela. Plus j’essaie et mieux je comprends comment la voiture répond. Pour le moment, tout est nouveau et il y a énormément à prendre en compte en plus du pilotage pur ».

« Je savais à quoi m’attendre et c’est un défi amusant, même si c’est parfois difficile et frustrant. C’était pareil en Formule 3, j’ai eu des débuts délicats mais dès la deuxième saison, on connaît les circuits et on sait à quoi s’attendre. Je suis parti de zéro, je dois apprendre tout cela et ce n’est pas un procédé que je peux accélérer ».

En attendant, le Canadien doit gérer la pression des médias et des fans qui ne sont pas avares en critiques depuis le début de la saison : « Ils ne voient pas ce qu’il se passe en coulisses. J’arrive toujours à savoir pourquoi l’écart est présent. Je ne lis pas ce qui est écrit car les gens n’ont pas une vision d’ensemble ».