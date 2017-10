Pierre Gasly n’a commis aucune erreur pour son premier week-end en Grand Prix. Certes, sa Toro Rosso n’était pas vraiment compétitive et le Français n’était lui-même pas au mieux derrière le volant. Il a notamment lutté avec des Haas pendant une bonne partie de la course.

Le Français a trois excuses valables. Son système de boisson l’a abandonné dans la chaleur torride de Sepang, il n’avait pas encore un baquet pleinement adapté à son gabarit et surtout, il s’agissait de son premier Grand Prix ! Sa 14e place de la journée est donc tout à fait prometteuse.

« C’était bien, ce premier départ, il y avait beaucoup d’émotion » confiait Gasly à Canal + à l’arrivée. « J’ai essayé de faire du mieux possible, c’était un peu compliqué, surtout que nous n’avions pas le système de boisson dans la voiture : j’ai dû faire toute la course sans eau. La boisson fonctionnait mais je n’avais pas le tube dans la bouche ! Peut-être que l’équipe a voulu rendre ma course plus difficile ! »

« Je n’étais pas super à l’aise non plus, j’ai essayé de tout donner, de ne pas faire d’erreurs, pour aller jusqu’au bout et prendre de l’expérience. C’était bien de finir pour progresser. Je pense que cette course a été positive pour moi. »

« Sur les drapeaux bleus, j’ai été un peu prudent, j’ai perdu un peu de temps sur Kevin Magnussen. C’est quelque chose à améliorer. Je vais regarder la course après ce week-end, pour voir ce que je peux améliorer pour Suzuka. Mais c’est très très beau d’être pilote de F1 ! »