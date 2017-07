La relation entre le circuit de Silverstone et la F1 s’est assombrie avec l’application par le circuit de la clause qui lui permet de faire une pause dans l’organisation du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour le président de l’association qui le gère, le BDRC, l’origine du problème remonte à Bernie Ecclestone.

"Bernie, bien avant Liberty, savait que nous étions en difficulté financière" explique Derek Warwick. "Nous avons atteint une voie sans issue et maintenant, malgré Liberty, nous n’arrivons pas à joindre les deux bouts. Nous comprenons qu’ils ne peuvent pas simplement ouvrir leurs livres de comptes et réduire les budgets, nous savons que ce n’est pas possible car il y a 19 ou 20 autres circuits qui demanderaient la même chose".

"Mais il faut rappeler à tout le monde que chaque Grand Prix organisé par Bernie depuis 20 ou 30 ans a eu son lot de taxes individuelles, bonus, sponsoring etc. Nous ne sommes pas tous les mêmes et nous ne devrions pas être traités de la même manière. Les autres Grands Prix disposent de soutien au travers de fonds souverains, d’argent communal ou de gouvernement, mais c’est un luxe que nous n’avons pas, ce qui nous oblige à faire des bénéfices. Et nous n’en faisons pas".

Silverstone est pourtant l’un des circuits les plus populaires et attire l’une des foules les plus importantes du championnat, mais le fonctionnement intrinsèque de la Formule 1 ne lui permet pas de vivre de ses propres revenus.

"Nous pouvons seulement vendre tous nos billets car il y a énormément de fans qui viennent. Nous vendons plus que n’importe quel Grand Prix. Mais nous n’avons pas de sponsoring, pas d’argents des revenus télé et nous n’avons aucun droit de merchandising, la F1 prend tout. Nous pouvons juste vendre nos billets et un peu d’hospitalité mais si tous ces chiffres ne remboursent pas la taxe à payer, il n’y a pas besoin d’être mathématicien pour savoir que ça ne fonctionne pas".

"Si nous perdons trois ou quatre millions de livres par an, ça ne fonctionne pas, c’est un fait" conclut Warwick.