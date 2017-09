Toujours sans contrat pour la saison prochaine, alors qu’il espérait régler sa situation dans le courant de l’été, Sergio Pérez reconnaît s’impatienter et aimerait pouvoir retrouver une certaine sérénité de ce côté-là, d’autant qu’il n’est pas non plus serein en interne avec Force India après les tensions entre lui et Ocon, dont il avoue qu’elles le tracassent encore.

"Cela m’ennuie car ce n’est pas une bonne situation" se désole le Mexicain.

"Le plus important est que nous regardons déjà vers l’avant, la tempête s’est calmée et nous devons passer à autre chose".

La situation reste toutefois délicate et ce n’est que lorsque les deux hommes se confronteront de nouveau en piste que l’on verra s’ils ont changé leur fusil d’épaule. Leur rythme très proche devrait rapidement mener à une telle situation, alors que Pérez et ses soutiens mexicains n’ont pas encore trouvé d’accord avec l’équipe.

"Ceci n’a rien à voir avec cela, la situation pour mon contrat est similaire à ce qu’elle était avant notre clash à Spa. J’espère en savoir plus à Singapour, je ne suis pas très pressé mais ça ne peut pas prendre beaucoup plus de temps. Je pense qu’à Singapour, nous aurons déjà quelque chose de signé, ou en tous cas de très clair" précise-t-il.