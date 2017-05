Vous n’avez encore rien vu… C’est en substance ce que promet Robert Fernley au paddock avant le Grand Prix de Barcelone. Le directeur adjoint de l’écurie assure que le package de Force India, durant les quatre premières courses de la saison, était loin d’être idéal. Et pourtant, l’écurie indo-britannique pointe déjà à la 4e place du classement des constructeurs avec un avantage non négligeable sur Williams !

« Je félicite les ingénieurs de course et les pilotes, parce qu’ils ne travaillent pas avec un package parfait de toute façon » a confié Fernley. « Donc nous avons dû faire des compromis, nous avons dû tenter des choses, mais comme nous l’avons dit, juste après les essais de Barcelone, nous nous efforcerions de limiter les dégâts et nous nous assurerions d’avoir une bonne performance. Nous n’aurions pu connaître de début de saison aussi réussi – quatre courses, et quatre doubles arrivées dans les points ! »

« Pour moi, la saison démarre à Barcelone. Nous devons vraiment nous assurer que nous pourrons aller chatouiller Williams du point de vue de la performance, parce qu’une fois que tout le monde a trouvé son rythme de croisière, alors il y a de moins en moins d’opportunités. »

« J’espère que quelques étapes après Barcelone – probablement à partir de Silverstone – vous trouverez Esteban Ocon et Sergio Perez vraiment compétitifs – ça va être très bon. »

Pour Robert Fernley, les nouvelles pièces que Force India apportera à Barcelone sont davantage une « correction » que des « évolutions ».

« Le but est de corriger nos faiblesses ! Cela concerne principalement l’arrière de la voiture. Je ne rentrerai pas dans les détails mais nous avons simplement besoin de stabiliser un peu plus la voiture. Ce défaut a de grandes répercussions – si vous avez quelque chose qui manque à l’arrière, vous devez ajuster votre voiture à l’autre extrémité et cela signifie que vous ne roulez pas au maximum de vos possibilités. C’est pourquoi l’équipe a fait un travail vraiment fantastique lors des quatre premières courses. »