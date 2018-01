La saison 2018 du Championnat du Monde FIA des Rallyes a été lancée jeudi à Birmingham avec un prestigieux lancement lors du salon Autosport.

Installés côte à côte sur la scène principale lors du Takeover Thursday, les constructeurs officiels (Citroën, Hyundai, M-Sport Ford et Toyota) ont profité de l’occasion pour lever le voile sur les voitures et livrées qu’ils arboreront lors de la saison 2018.

Les principaux pilotes, copilotes et directeurs d’équipe du championnat étaient présents pour évoquer cette nouvelle campagne qui débutera dans deux semaines sur la Place du Casino pour le Rallye Monte-Carlo (25-28 janvier).

De nombreuses activités liées au WRC ont émaillé la première journée du plus grand salon européen dédié au sport automobile. Toutes les voitures resteront exposées tout au long d’un week-end où les pilotes arpenteront les allées du NEC de Birmingham.

Des concurrents du WRC 2 et Junior WRC étaient également à l’honneur.

Voici les principales informations de cette journée d’ouverture.

• WRC Promoter, détenteur des droits commerciaux du championnat, a dévoilé son ambitieux projet de diffuser en direct chaque spéciale de chaque rallye à travers WRC All Live. Ce nouveau service offrira plus de vingt-cinq heures de couverture sur chaque rallye via un flux vidéo ininterrompu où l’on pourra également retrouver des analyses d’experts, des interviews et les petites phrases du parc d’assistance. En février, Mads Østberg rejoindra Citroën Total Abu Dhabi World Rally pour le Rallye de Suède.

• Ford a annoncé son soutien accru envers M-Sport, détenteur des trois couronnes mondiales en jeu l’an passé. Rebaptisée M-Sport Ford World Rally Team, l’équipe recevra un support technique et financier de la part de Ford Performance.

• Mads Østberg rejoindra Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team pour le Rallye de Suède (15-18 février). Son copilote Torstein Eriksen et lui seront à bord d’une troisième C3 aux côtés de Kris Meeke et de Craig Breen. « Nous discutons pour d’autres rallyes », confiait le Norvégien. « Mais rien n’est encore confirmé. »

• Champions du Monde en titre, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont été rejoints par Malcolm Wilson, le directeur de M-Sport Ford, pour ouvrir le salon.

• Tranfuges de M-Sport, Ott Tänak et Martin Järveoja ont effectué leur première apparition publique avec le Toyota Gazoo Racing.

• Dani Sordo est apparu avec son nouveau copilote. Carlos del Barrio occupait déjà ce rôle de 2011 à 2013 et retrouvera son ancien partenaire chez Hyundai Motorsport après le départ de Marc Marti.