Il y a de plus en plus de signes qui indiquent qu’une fin de collaboration entre McLaren et Honda est l’issue la plus probable qui sera annoncée dans les prochains jours ou peut-être même dès aujourd’hui.

Le signe le plus fort a été donné par Fernando Alonso, qui a enlevé toute référence sur ses réseaux sociaux à Honda. Mais il l’a aussi fait, pendant un court moment, pour McLaren et a commencé à parler un peu plus d’Indycar...

Selon plusieurs sources, McLaren et Renault ont déjà un accord de principe, un accord qui aurait été signé par Zak Brown et Cyril Abiteboul pendant les qualifications de Monza, reportées pendant près de 3 heures.

Cet accord n’est valable que si une solution de secours acceptable (et acceptée) par Honda est trouvée, en motorisant Toro Rosso.

Yusuke Hasegawa est reparti au Japon à la rencontre des grands patrons de Honda pour présenter les termes de ce nouvel accord. Un accord qui ouvrirait surtout les portes à une motorisation Red Bull Racing dans un avenir proche. Les Japonais souhaitent en effet avoir une ouverture avec la possibilité de motoriser un top team afin de ne pas faire de la figuration en Formule 1.

Reste à savoir quand l’annonce officielle tombera. Certains parlent de ce vendredi, d’autres de ce week-end, et d’autres encore en début de semaine...