Pour l’ancien pilote de F1 Mark Webber, il ne fait aucun doute que son compatriote Daniel Ricciardo aura ses chances au championnat en 2017, grâce notamment à ses talents au volant et à la retraite soudaine du champion du monde en titre Nico Rosberg.

« Daniel a probablement été le plus constant du plateau cette année, avec un pilotage de classe internationale. Il fait assurément partie des trois meilleurs. »

« Ricciardo sera certainement en position de se battre pour le championnat l’an prochain si Red Bull lui fournit une bonne voiture, parce que chez Mercedes, il est virtuellement impossible de remplacer Nico à court terme. »

« Lewis Hamilton et lui se poussaient mutuellement à être meilleurs, mais Mercedes ne peut maintenant plus compter sur son duo de choc. Lewis est brillant et totalement impitoyable, mais le départ de Nico va secouer la F1. »