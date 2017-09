Selon la présidente du FMI, Christine Lagarde, la reprise économique est en route et les pays se portent bien mieux que quelques mois auparavant sur le plan financier. Dès lors, les sponsors pourraient de nouveau vouloir investir en Formule 1 et orner en plus grand nombre les carrosseries des monoplaces.

"Le marché est difficile" tempère Toto Wolff lorsqu’on lui demande s’il sent cette reprise du côté de la F1. "Je pense que dans mon expérience, j’ai vu des saisons plus difficiles mais compte tenu de la lutte intense entre Ferrari et Mercedes et de l’augmentation du nombre de spectateurs, nous avons un bon réseau et un intérêt solide de plusieurs sponsors potentiels. Je suis optimiste quant au fait que nous puissions conclure positivement certaines de ces discussions".

"Nous sommes très satisfaits de nos sponsors" préfère quant à lui rappeler Maurizio Arrivabene, alors que Ferrari vient de renouveler son accord avec Philip Morris.

"Ceci dit, vous remarquez que certains d’entre eux ont laissé sur la voiture et sur les combinaisons la place pour célébrer le 70e anniversaire de Ferrari ce week-end, ce qui est aussi un bon signe. Ceci dit, je peux confirmer ce que Toto a dit au sujet de Mercedes, nous avons des contacts avec des sponsors tous les jours. Ils nous appellent et l’intérêt dû à la lutte avec Mercedes grandit de jour en jour. Le problème est aujourd’hui de les choisir et de trouver la place sur la voiture, non l’inverse".

Une situation qui n’est évidemment pas celle que vivent les petites équipes, comme le confirme Fred Vasseur au sujet de Sauber.

"C’est différent de notre côté, c’est certain. La situation est difficile évidemment mais je pense que cela vient aussi du fait que nous avons plus de disciplines à la télévision et plus de possibilités de programmes à regarder. Ceci dit, je pense que nous avons plus de contacts pour Sauber que nous avions dans le passé et je crois que nous pouvons être optimistes."